Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zaman zaman alışveriş merkezlerine (AVM) yöneltilen eleştirelere, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun cevap verdi. Bir program kapsamında geldiği Bursa’da açıklamalarda bulunan Torun; AVM’lerin özellikle büyükşehirlerde turizmle, istihdamla, döviz getirisiyle çok bağlantılı olduğunu vurguladı. Torun, şöyle konuştu: AVM’ler, önemli bir çekim gücü, dünyada da böyle. Dubai aslında bir perakende alışveriş şehridir, buradan turizm sirkülasyonu sağlar. AVM’leri ‘tu kaka’ yapıyoruz! Bu algı maalesef yanlış çünkü istihdam sağlıyor. AVM bacasız fabrika. Mall Of İstanbul’da 3 bin kişi, perakende mağazalarında çalışıyor. Ciddi bir yabancı turist de alıyor, döviz harcaması yapılıyor. Döviz getirmek için göbeğimiz çatlıyor. Unutmayalım, perakende sektörü de önemli bir döviz harcama alanı. Dolayısıyla ‘Ne olacak bu kadar çok AVM?’ gibi dışarıdan ahkam kesmek, bana göre yanlış bir şey. Yani ‘Ne olacak bu kadar tekstil fabrikası ya da boyahane?’ kimse demiyor, AVM’yi görüyor, AVM’yi konuşuyor. Eğer yanlış bir AVM projesi varsa, zaten konsept değiştiriyor, kapanıyor. Bu, tamamen ticari bir şeydir.