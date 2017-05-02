Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 5,22 liradan 5,13 liraya, Ankara’da 5,27 liradan 5,18 liraya, İzmir’de ise 5,25 liradan 5,16 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.