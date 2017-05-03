Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Nurol Park, Nurol Tower ve Nurol Life projelerini hayata geçiren Nurol GYO, geliştirdiği insan odaklı yaklaşımlarını, ‘N Çözümleri’ başlığı altında topladı. Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan, gayrimenkul sektöründe; ‘Doğal Gün Işığı’, ‘Hacim’ ve ‘Eko-Yerleşke’ ile ilgili standartları belirleme hedefiyle yola çıktıklarını ve bilgi birikimlerini tüm sektörün kullanımına açtıklarını söyledi. Nurol GYO Genel Müdürü Samim Hatipoğlu ve şirketin pazarlama direktörü Mustafa Tayfun ile birlikte yeni yaklaşımlarını anlatan Ceyda Çarmıklı Kılıçaslan, misyonlarının insanların psikolojisini ve fizyolojisini olumlu etkileyen, pozitif enerji veren, mutluluk ve huzur sağlayan yaşam alanları oluşturmak olduğunu söyledi. Kılıçaslan “Nurol GYO olarak, gün ışığını iç mekânlara maksimum taşımaya yönelik çözümümüz ‘N-Light’ (Nurol Işık Çözümü), insanlara ferah hissettirecek iç ve dış mekân tasarım çözümümüz ‘N-Space’ (Nurol Hacim Çözümü), doğayla uyumlu bir yaşam kültürünü oluşturan çözümümüz ‘N-Green’i (Nurol Doğa Çözümü) bilimsel verilerle ortaya koyuyoruz” dedi. Mustafa Tayfun ise, doğal ışığı almanın insan hakkı olduğunu belirterek, sektörde standart olarak 2,7 metre olan tavan yüksekliğinin Nurol GYO projelerinde 4 metre olduğunu ifade etti. Projelerinin Avrupa ışık standartlarında inşa edildiğini kaydeden Tayfun, 2,5 ile 4 metre yüksekliğinde pencere kullandıklarını anlattı.

Oasis AVM haziranda açılıyor

Nurol GYO Genel Müdürü Samim Hatipoğlu, yeni projeler için hazırlıkları olduğunu belirterek, 2017 yılındaki en büyük yatırımlarının Nurol Park içinde haziranda açılacak Oasis Designer Outlet olacağını söyledi. Projelerindeki son durumu anlatan Hatipoğlu “Seyrantepe’deki Nurol Life’ta satış yüzde 55’e, Mecidiyeköy’deki Nurol Tower’da yüzde 75’e Basın Ekspres’teki Nurol Park’ta yüzde 80’lere geldi. Metrekare fiyatlarımız Nurol Life’ta 3 bin 500 dolardan, Nurol Park’ta 6 bin liradan, Nurol Tower’da da 5 bin 500 dolardan başlıyor” dedi.