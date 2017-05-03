Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarından sonra dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Nisan ayı enflasyon TÜFE'de 1.31, ÜFE'de ise 0.67 olarak açıklandı.Söz konusu rakamlardan sonra, güne 3,5260 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verilerinin ardından 3,53'ün üzerine çıktı.Dolar/TL 3.5313 seviyesinden işlem görüyor.Avro'da ise hafif yükseliş oldu. Güne 3.8540 liradan başlayan Avro, 3.8559 seviyesinde.