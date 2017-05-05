Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Kayseri’de gıdadan tekstile, perakendeden turizme kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Başyazıcı Grubu, İstanbul’daki ilk konut projesini görücüye çıkardı. Maltepe Dragos’taki projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 büyüklüğünde 150 daire ile 8 ticari birim yer alıyor. 70 milyon TL yatırımla 32 bin metrekare inşaat alanında hayata geçirilen ‘Başyapıt Dragos’ isimli projenin tanıtım toplantısında konuşan Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, başta gıda olmak üzere besicilik ve tekstil gibi alanlarda 1953 yılından beri faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kayseri’de 2 AVM ile 2 otel açtıklarını anlatan Başyazıcıoğlu, İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ilgilerini kente çektiğini kaydetti. Kentsel dönüşüm projesi olan Başyapıt Dragos’u kat karşılığı hayata geçirdiklerini ifade eden Başyazıcıoğlu “İstanbul’daki ikinci projemiz Erenköy’de olacak. O da kentsel dönüşüm. Erenköy Fizik Tedavi Merkezi’nin yanında 10 katlı bir bina olacak” dedi.

AĞUSTOS 2018’DE TESLİM EDİLECEK

Projenin satış müdürü Fatih Günşan da, Ağustos 2018’de teslimlerin başlayacağı Başyapıt Dragos’ta daire büyüklüklerinin 82 ile 289 metrekare arasında değiştiğini, en küçük daire olan 1+1’lerin fiyatının 470 bin liradan başladığını ifade etti. Günşan, projedeki en pahalı dairenin 2,5 milyon lira olduğunu kaydetti.