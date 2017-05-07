Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, yılın başından bu yana telefon satışlarının aylık 1,2 milyondan 850 bin adede gerilediğini, tüketicilerin cep telefonu alımlarını yüksek kur ve referandum gibi sebeplerden dolayı ertelediğini söyledi.

Referandum sonrası kurlardaki gerilemenin bazı telefon modellerinde fiyatların yüzde 15'e kadar düşmesine neden olduğunu belirten Ekşi, "Geçtiğimiz 2 hafta içinde düşen fiyatların olumlu etkisiyle satışlarda yüzde 35'e yakın bir artış yaşandı.'' dedi ve satışlarda rekor beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

'Kayıt dışı satışlarda patlama yaşanıyor'

Sinan Ekşi, dernek olarak, yüksek adetlere ulaşma potansiyeli kuvvetli olan telefon satışlarının önemli bir kısmının kayıt dışında gerçekleşeceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Cep telefonundaki vergi yükünün sektörde toplanan vergiyi göreceli olarak azaltmaya başladığını savunan Ekşi, "Kayıt dışı telefon satışında patlama yaşanıyor." dedi.