Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lezzeti, aroması, sağlığa ve güzelliğe faydasıyla tanınan Atça çilekleri 3 kıtaya ihracat ediliyor. Rusya ile yaşanan uçak krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl en önemli ihraç kapılarından birisini kaybeden Aydınlı çilek üreticileri, bu yıl sorunun bir nebze de olsa aşılmasıyla rahat bir nefes aldı. İhracatın yeniden artmasıyla birlikte bu yıl iç piyasaya yapılan arzın azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. 20 bin dekar arazide 50 bin tondan fazla çilek üreten üreticiler, hem iç piyasa hem de ihracattaki artışla birlikte 100 milyon dolar gelir hedefliyor.

"İHRACATLA FİYATLAR TEKRAR YÜKSELMEYE BAŞLADI"

Sultanhisar’da uzun yıllardır çilek üreticiliği, aynı zamanda tüccarlığı yapan Erdinç Çeliksoy, “2017 çilek hasat sezonumuz şubat ayında başladı. Bu sene rekoltemizin geçen seneye göre nazaran az olacağını düşünüyoruz. Şubat ayında başlayan hasat döneminde fiyatlarımız iyiydi. Ama nisanda hasadımızın artmasıyla birlikte piyasaya çilek arzı da arttı. Fiyatlar da buna bağlı olarak bir miktar düşüş gösterdi. Geçen hafta ihracat başladı ve fiyatlar tekrar yükselmeye başladı. İhracatımız Avrupa ülkeleri başta olmakla beraber Irak, çeşitli Türk cumhuriyetleri, Ukrayna, Ermenistan, Türkmenistan, Gürcistan ve etraflarındaki diğer ülkelere yapılıyor. Bu ihracatı yapabilmemizin en büyük özelliği de Sultanhisar ilçesinin Atça bölgesinden kaynaklanıyor. Tüketici, Türkiye’deki en kaliteli çilek olduğunu bildiğimiz ve bu konuda da çileğin başkenti olacağımıza inandığımız, yani bizim ürettiğimiz çilek üzerinde tercihini yapıyor. Hem yurt dışı hem yurt içi tüketiciler çileğimizi çok beğeniyor” dedi. Çeliksoy, ihracatın başlaması ile birlikte iç piyasaya verilen çilek miktarında azalma başladığına işaret etti. Çeliksoy, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Yaklaşık 10 gün önce başlayan ihracatımız son 3 gündür oldukça hızlandı. Yurt dışına günde 3-4 tır çilek gönderiyoruz. Yaklaşık 20 bin dönüm arazide çilek üretilmekte ve bu yerlerden elde edilen çileklerden 20 veya 30 bin tonu ihracata gider. Bölge rekoltemiz ise 50-60 bin ton. Bu sezonda beklediğimiz ihracat rakamı ise 100 milyon dolar. İhracat artınca iç piyasaya arz azaldı. Bu yüzden pazarda çileğin kilosu 5-6 TL’ye kadar satılabiliyor.”