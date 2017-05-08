Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşük ve tek hanelerde tutmanın hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek Türkiye’de gıda fiyatlarındaki oynaklığın, enflasyon görünümünü ve öngörülebilirliğini olumsuz etkilediğini söyledi. Gıda Komitesinin cuma günü toplandığını anlatan Şimşek, ağırlıklı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunu sınırlandıracak kısa vadeli tedbirlerin karara bağlandığını belirtti. Burada iç piyasada arz sürekliliğini gözeten dış ticaret tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Şimşek, yürütülen çalışmanın en kısa sürede komiteye sunulacağını ifade etti. Şimşek, bu adımın gıdada fiyat oynaklıklarının ve yüksek enflasyonun önüne geçilmesi açısından en kritik adımlardan birisi olacağını belirtti.

Ekmekte de fiyat belirleme sürecine ilişkin yeni düzenlemeler kararlaştırdıklarını anlatan Şimşek “Saklanabilir ürünlerde yasa dışı stoklamaya ilişkin denetimler artacak. Yeterli ürün arzı için vergi teşvikleri üzerinde de çalışıyoruz. Sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlendiği taze meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanallarını devreye sokacağız. Ürünlerin arz zincirinde, üreticiden tüketiciye giderken geçtiği aşamalara uluslararası normlarla uyumlu standartlar getirilecek. Bundan sonraki süreçte paketleme, saklama ve nakliye gibi lojistik işlemlerde uyulması zorunlu kurallar olacak. Bu konuda yasal düzenleme son aşamada, en kısa sürede uygulama başlayacak. İşlenmemiş gıda ürünleri, hasat sonrasında gireceği soğuk zincirden hiç çıkmadan tüketiciye kadar ulaşacak. Uzun vadede de tarımsal üretim kapasitesini artıracak ve sektördeki yapısal sorunları giderecek önlemlere yöneleceğiz” diye konuştu. Ticari maliyetleri hafifletmek amacıyla da kapsamlı bir teşvik paketi hazırladıklarını dile getiren Şimşek; Gıda Komitesinin, tarımsal üretimin finansmanı konusuna özel ilgi gösterdiğini söyledi.