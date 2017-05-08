Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 8,8 milyon tona ulaştı.Dünya Çelik Birliği verilerine göre, mart sonu itibarıyla Çin, 201,1 milyon ton ham çelik üretimiyle zirvede yer aldı. Türkiye bu dönemde dünyada en fazla çelik üreten 8. ülke konumunu korurken, ilk 10 arasında üretimini en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ilk çeyreğinde çelik üretiminin genel olarak düşük seyrettiğini söyledi. Türkiye'nin çelik üretimi iyi olduğu dönemlerde aylık 3 milyon tona ulaştığını dile getiren Yayan, geçen yıl bu rakamın 2,4-2,7 milyon ton bandında seyrettiğini kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 8,8 milyon tona ulaştığını ifade eden Yayan, "Böyle devam ederse yıl sonunda 35,2 milyon ton eder. Bu durum bizim açımızdan sevindirici ama hala geçmiş yıllardaki kayıpları telafi edemedik." dedi.

Yayan, üretim artışının yurt içi tüketimdeki yüzde 10'luk daralmaya rağmen gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Sektörün her yıl yüzde 6-7 bandında büyümesi gerekiyor ancak şu ana kadar gösterilen üretim performansını da küçümsemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün 2012'den beri yaşadığı sıkıntıları geçen yılın sonlarından itibaren atlatmaya başladığını anlatan Yayan, diğer ülkelerin üretim artışında ithalata karşı aldıkları tedbirlerin etkili olduğunu, Türkiye'nin ise küresel gelişmeler ve sektörün rekabetçi gücünü geliştirmesi yönündeki çabalarıyla bu noktaya geldiğini belirtti.

"Katma değerli ürün ihracatımız arttı"

İhracat ve ithalat verileri hakkında da bilgi veren Yayan, ocak-mart döneminde ihracatın miktar bazında yaklaşık yüzde 20 artarak 5,2 milyon tona, değer bazında da yüzde 33,3 artışla 3,4 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Yayan, aynı dönemde ithalatın miktar bazında yüzde 21 civarında azalarak 4 milyon tona, değer bazında da yüzde 4,2 düşüşle 2,7 milyon dolara gerilediğinin altını çizdi.

İhracatta hem miktar hem de değer bazındaki artışın nedenlerine değinen Yayan, şunları kaydetti:

"Yerli ürünlerin fiyatları dünya seviyesinde belirleniyor. Buna karşın bizim yapımızda birtakım değişiklikler söz konusu. Biz geçmişte ağırlıklı olarak yarı ürün ihraç ediyorduk, geldiğimiz noktada yassı ürün ihracatımızda bir hareketlenme var. Geçen yılın ilk 3 ayında 682 bin ton civarında olan yassı ürün ihracatımız bu yılın aynı döneminde yüzde 49 artışla 1 milyon 16 bin tona çıktı. Bu durum bizim katma değeri yüksek ürün satışımızın arttığını gösteriyor. Zaten geçen yıl 300 milyon dolar düzeyinde olan yassı ürün ihracatı yüzde 109 artışla 627,7 milyon dolara çıktı."

İhracat artışının, yurt içi piyasayı bozan Çin, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin kendi zararlarının sürdürülemez olduğunu görmelerinden kaynaklandığı belirten Yayan, "Dünyanın diğer ülkeleri bu ülkelerden yapılan ithalata keskin bir reaksiyon gösterdiler. Söz konusu ülkeler de fiyatlarını normal piyasa fiyatlarına yükselttiler." ifadelerini kullandı.

Yayan, ham çelik sektöründe ilk çeyrek verilerinin yılın kalan bölümü için olumlu mesajlar verdiğini belirterek, "Bundan sonraki gelişim bizden kaynaklanabileceği gibi bizim dışımızdaki faktörlerden de olabilir. Örneğin Çinlilerin vereceği kararları etkileyebilecek durumda değiliz. Çinliler bu kararları kendi subjektif kriterlerine göre alıyor. Çin'deki mahalli idareler damping kararı alırlarsa küresel çelik piyasası yeniden alt üst olabilir." diye konuştu.