Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail merkezli petrol şirketi olan Delek Drilling ve Avner Oil Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Yossi Abu, Doğu Akdeniz bölgesinde daha fazla petrol ve doğalgaz kaynağı bulunduğuna inandıklarını belirterek, “Biz, bölgedeki arama faaliyetlerinde çok deneyimli bir şirket olarak, Türkiye’nin doğalgaz arama ve üretim çabalarına yatırım yapmaktan çok mutlu oluruz” dedi.