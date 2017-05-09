İsrail merkezli petrol şirketi olan Delek Drilling ve Avner Oil Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Yossi Abu, Doğu Akdeniz bölgesinde daha fazla petrol ve doğalgaz kaynağı bulunduğuna inandıklarını belirterek, “Biz, bölgedeki arama faaliyetlerinde çok deneyimli bir şirket olarak, Türkiye’nin doğalgaz arama ve üretim çabalarına yatırım yapmaktan çok mutlu oluruz” dedi.
İsrail Türkiye’ye göz kırptı
09.05.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de yoğunlaştıracağı petrol ve doğalgaz aramaları, çevre ülkelerin iştahını kabartmaya başladı bile.
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471695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471695.aspx
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