Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, yenilediği İstinye Hipermarketini “çıpa” konseptiyle hizmete açtı. Açılışa, Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı katıldı. Açılışta konuşan Ata Köseoğlu, hem mevcudu korumak hem de yenilikleri takip ederek yeni yatırımlar gerçekleştirip tüketicilerle birlikte geleceğe yelken açmak istediklerinin altını çizdi. CarrefourSA’nın Türkiye’nin 58 şehrinde, 630 market ile yılda 185 milyon kişiye ulaştığını kaydeden Köseoğlu “Mevcut marketlerimizi tüketicilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. İstanbul Boğazı’nın köklü bir geçmişe sahip semtlerinden İstinye’deki hipermarketimizi, bu anlayışla yeniliyor ve tüketicilerimizle buluşturuyoruz” dedi. CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin de, İstinye CarrefourSA’nın 6 milyon TL yatırımla yenilendiğini belirterek, mağazanın CarrefourSA’nın bu alandaki cevheri olacağını kaydetti. CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ise, reyonlarda ürün sayısını 50 bine ulaştırdıklarını ifade ederek, sadece balık reyonunda sezonda 80, sezon dışında ise 55 farklı su ürünü çeşidi bulunduracaklarını aktardı.