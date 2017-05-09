Lucas Fox International ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, ülkede gayrimenkul satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 artarken, en fazla artış yüzde 58 ile Barcelona’da yaşandı. Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Barcelona’dan ev alanların yüzde 29’u İspanyol vatandaşı. Yüzde 25’i İngiltere’den, yüzde 12’si ise Türkiye’den… Türkiye’yi yüzde 7’şerlik oranla Fransa ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin tamamı takip ediyor. Aynı rapora göre Barcelona’da metrekare başına satış ortalaması 4.123 avro oldu.
Türkler, Barcelona’da ev kuyruğunda!
09.05.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkler, 2017’nin ilk çeyreğinde İspanya’nın Katalunya bölgesinin başkenti Barcelona’da satılan toplam 8 bin 800 evin yüzde 12’sine karşılık gelen bin 56 adet ev satın aldı.
Etiketler : Türkler,2017,İspanya Katalunya,Barcelona,Barcelonada ev,
471702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/471702.aspx
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