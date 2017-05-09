Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lucas Fox International ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, ülkede gayrimenkul satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 artarken, en fazla artış yüzde 58 ile Barcelona’da yaşandı. Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Barcelona’dan ev alanların yüzde 29’u İspanyol vatandaşı. Yüzde 25’i İngiltere’den, yüzde 12’si ise Türkiye’den… Türkiye’yi yüzde 7’şerlik oranla Fransa ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi Körfez ülkelerinin tamamı takip ediyor. Aynı rapora göre Barcelona’da metrekare başına satış ortalaması 4.123 avro oldu.