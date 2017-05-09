Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkswagen Arena’da gerçekleşen kutlamada MFÖ, en sevilen şarkılarını Netaşlılar için söyledi. Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, etkinlikte yaptığı konuşmada Netaş’ın son on yılda 10 kat büyüdüğünü ve çok büyük dönüşüm projelerine imza atmanın gururunu yaşadığını belirtti. Altay “Türkiye’nin dijital dönüşümü için finans, telekom, sağlık, enerji, spor, eğitim, kamu, savunma gibi dikeylerde akıllı çözümler uyguladık. Dünya çapında iddialı projeleri başarıyla hayata geçirdik. Buradan kazandığımız bilgi ve birikimi yurt dışına taşıyarak gerçekleştirdiğimiz teknoloji ihracatından büyük gurur duyuyoruz. Bir dünya şirketi olmaya ve teknoloji alanında yeni ufuklar açmaya kararlıyız. Netaş’ta Türkiye’nin en yetenekli beyinlerinden oluşan, 700’ü aşkını Ar- Ge’de olmak üzere yaklaşık 2000 çalışanımızla, süren projelerimiz ve güçlü iş ortaklarımızla, ülkemizi geleceğin bilişim ve dijital dönüşüm dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.