Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,5900 liradan alınan dolar 3,5920 liradan satılıyor. 3,9230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9250 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5600 lira, avronun satış fiyatı ise 3,8970 lira olmuştu.

Dolarda neler oluyor?

08:43 Petrolde kar satışı

Petrol fiyatları yavaşlayan talep ve ABD ham petrol üretimindeki artışla beraber bugün erken saatlerdeki kazançlarını geri verdi.

Brent ham petrolün varil fiyatı dün 49,60 dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 49,37 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 46,46 dolar oldu.

08:42 Altında son durum

Altın fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasının etkisiyle yedi haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1,228.20 dolardan işlem görürken, dün 1,224.86 dolara inerek yedi haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

08:41 Dövizde neler oluyor?

Euro son zamanlarda gördüğü altı ayın zirve seviyesinden hafif bir gerileme yaşasa da, siyasi popülizmin etkisinin azalmaya başladığı ve ekonominin iyileşmeye geçtiğine dair işaretlerle desteğini sürdürdü.

Euro dolar karşısında 1,1024 dolar ile altı ayın zirvesini görmesinin ardından hafif gerileyerek 1,0921 dolardan işlem görürken, Fransa'da Emmanuel Macron'un seçimleri kazanmasının ardından yaşanan rahatlık bu düşüşte etkili oldu.

Avrupa'da parasal genişlemeye dair endişeleri yansıtan euro, İsviçre frankı karşısında ise yedi ayın zirvesine çıkarak 1,0918 franktan işlem gördü. Dolar, Japon yeni karşısında Mart ayı ortasından bu yana en yüksek seviyesine yakınlaşarak 113,27 yenden işlem gördü.

08:39 Asya'da gündem: Güney Kore seçimleri

Asya borsaları dün Wall Street'in yatay bir kapanış gerçekleştirmesi ve Fransa'daki seçimler sonrası piyasaların yön verici yeni bir gelişmeyi beklemeleriyle yatay seyir izliyorlar.

Güney Kore'de piyasalar bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimleri nedeniyle kapalı kalırken, seçimleri liberal aday Moon Jae-in'in kazanması bekleniyor. Güney Kore'deki seçimler hem ülkenin müttefikleri, hem de komşuları tarafından yakından izleniyor ve Kuzey Kore ile silahların geliştirilmesinden dolayı yaşanan gergin bir döneme denk geliyor. Kuzey Kore Eylül ayında beşinci nükleer silah denemesini gerçekleştirirken, yeni bir denemeye hazır olduğuna inanılıyor.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi, Kuzey'in liberal aday Moon'un kazanmasını istediğini ve artık Güney'de muhafazakar iktidarı sonlandırarak restleşmeleri geride bırakmanın zamanının geldiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Yeni kurduğu Demokratik Parti'nin lideri olan 64 yaşındaki Moon Jae-In kampanyasında, mevcut Güney Kore yönetiminin tam aksine Kuzey Kore ile temasların artırılmasını vadetmişti.

Kore wonu bugün hafif değer kaybederek dolar karşısında 1,133.34 wondan işlem gördü. Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi ise yüzde 0,1 geriledi. Japonya Nikkei endeksi de yüzde 0,1 düşerken, Çin'de CSI 300 endeksi yüzde 0,8 geriledi.

08:35 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL, Pazartesi günü ilk işlemlerde 3,5284'e kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Kur 3,5692'yi test etmesinin ardından haftanın ilk işlem gününü 3,5849'dan sonlandırdı.

Bu sabah kotasyon 3,5914'te, düne göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da bu seviyede yüzde 0,15

Euro/TL 3,9250 ve Sterlin/TL 4,6534