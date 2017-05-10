Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türk Akımı’nda gelinen süreci değerlendirdi. Kumbaroğlu, denizden geçecek iki hattan Türkiye’ye yönelik olanının çalışmalarının başladığını hatırlatarak, Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayacak önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Kumbaroğlu “Enerji güvenliği dışında Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok önemli bir gelişme. Kazan-kazan projeleri bunlar. Oradaki (Astana görüşmeleri) görüş ayrılıklarını da bir yerde uzlaşmaya doğru yönlendiriyor. Bu işbirlikleri barışı tetikliyor” dedi. Deniz altından geçecek iki boru hattından biri Türkiye’ye gaz sağlayacak diğeri ise Avrupa ayağına hizmet edecek. İki hattan Türkiye’ye yönelik olanın çalışmalarının başladığını belirten Kumbaroğlu, “İikinci hat Türkiye’nin jeostratejik önemini daha da artıracak olan bir hat. O yüzden ben o ikinciye özellikle çok önem veriyorum” açıklamasını yaptı. ANKARA