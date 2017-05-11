Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam 335 milyar TL kredi ile ekonomiye en yüksek finansman sağlayan banka olan Ziraat Bankası, ilk çeyrek konut kredisi büyümesinin de yüzde 60’ını tek başına gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, aktif, toplam kredi, mevduat ve özkaynak büyüklüğü ile şube ve ATM ağı gibi birçok alanda ülkemizin lider bankası olmayı sürdürdüklerini belirterek, “Konut kredilerindeki pazar payımız, yüzde 20’lere ulaşmış durumda. 2016 yılında konut kredilerindeki artışın yarısını bankamız gerçekleştirirken 2017 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 18 artışla sektörün konut kredilerindeki büyümesinin yüzde 60’ını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde nakdi kredilerimiz de yüzde 8’in üzerinde büyüme kaydederek 252 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredi büyüme hızı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 40’a karşılık geliyor. 335 milyar TL kredi büyüklüğümüzle ülke ekonomisine en yüksek finansman imkânı sağlayan banka konumumuzu sürdürüyoruz” dedi. 2017 yılı içerisinde 90 bin firmaya ve 7,5 milyar TL finansman desteği sağladıklarını ifade eden Aydın, “Bu kapsamda; TOBB ile iş birliği içerisinde yaklaşık 15 bin firmaya 1,4 milyar TL, KOSGEB desteği ile yaklaşık 50 bin firmaya 1,2 milyar TL finansman desteği sağladık. Ayrıca mart ayı içerisinde başlamış olduğumuz “Girişimciye Değer Kredisi” kapsamında da çok kısa sürede 25 bin firmaya 5 milyar TL kredi kullandırdık. Bu ürünümüzü daha da geliştirerek yaygınlaştıracağız” diye konuştu. Yüzde 65 pazar payına sahip olduklarını tarımda da sübvansiyonsuz tarım kredi büyüklüğünün yüzde 8 artışla 11 milyar TL’ye ulaştığını dile getiren Aydın halihazırda kullandırdıkları proje finansmanın da 26 milyar lira seviyelerinde bulunduğunu söyledi. Aydın, promosyon ödemeleri kapsamında da yaklaşık 4 milyon emekliye 1,5 milyar TL’nin üzerinde ödeme yaptıklarını bildirdi.