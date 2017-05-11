Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96 bin 473,66 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 279,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile kobi sanayi oldu.



Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve dolar/TL'nin yaklaşık yüzde 1 değer kaybetmesinden pozitif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla ile tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 96 bin194,20 puandan tamamladı.



Uzmanlar, küresel piyasalarda artan risk iştahının yatırımcıların dolar talebini azaltığını ve gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltiğini belirterek, bu durumun pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.



Bugün yurt içinde cari açık verisinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 95.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yeni hedefinin 97 bin 700 puan olacağını dile getirdi.



Uzmanların mart ayı cari işlemler açığı beklentisi 3 milyar 130 milyon dolar, 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36 milyar 280 milyon dolar düzeyinde oldu.