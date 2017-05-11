Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO aralarında Galatasaray’ın Riva’daki arazisi ile Tariş Kooperatifler Birliği’nin İzmir Alsancak’taki arazisinin de olduğu 5 dev proje için düğmeye bastı.

İstanbul Riva, Zeytinburnu, Tuzla ve 2 etaptan oluşacak İzmir Alsancak’taki 1.327.352 metrekare büyüklükteki 5 proje için Haziran ve Temmuz aylarında ihaleye çıkılıyor.





"GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN YOLA DEVAM"

Haziran ve Temmuz aylarında çıkılacak dev ihalelerle ilgili bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “Ülkemizin geleceğine ve ekonomisine olan güvenin göstergesi olarak hayata geçirdiğimiz “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasının da katkısıyla yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 878 milyon TL değerinde rekor satışa imza atmıştık. Bu başarı hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz adına moral oldu. Türkiye’nin en büyük ve en yenilikçi gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak gelişen vizyonumuzla beraber daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. 2017 planlarımızı açıklarken bu yıl için 1.5 milyar TL’lik arsayı ihale edeceğimizi ve bu ihaleler neticesinde 10 milyar TL’lik iş yapacağımızı söylemiştik.

"TOPLAM BÜYÜKLÜK 1.3 MİLYON METREKARE..."

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde toplam büyüklüğü 1.3 milyon metrekareyi bulan çok değerli 5 projenin ihalesi ile bu hedefimizin önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş olacağız. Ayrıca yine yaz döneminde bu projelere ek olarak Şişli Teşvikiye ve Küçükçekmece Halkalı da bulunan 2 proje için de ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Amacımız Emlak Konut olarak sadece konut yapmanın ötesinde Türkiye’de daha iyi koşullarda insanların hayat süreceği sosyal yaşam standartlarını arttıran daha sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturan projeleri gerçekleştirmek sürdürülebilir gelecekler inşa etmek.” dedi.





RİVA'DA EKO-KÖY PROJESİ DOĞA İLE İÇ İÇE

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016’da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva’daki 1.076.020 metrekarelik arazisi için ihale başvuruları 12 Mayıs 2017’de başlıyor. Projenin ihalesi ise 8 Haziran 2017 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İZMİR'İN İNCİSİ ALSANCAK'TA EMLAK KONUT İMZASI

Emlak Konut GYO ve Tariş Kooperatif Birlikleri arasında 1 Aralık 2016’da imzalanan protokol ile Emlak Konut GYO, İzmir Alsancak’ta Liman Arkası olarak bilinen bölgede yeni bir proje hayata geçiriyor. 2 etap halinde ihaleye çıkılacak projenin ilk ihale ilanı 15 Mayıs’ta ihalesi ise 12 Haziran’da yapılacak.

Turizm, konut, ticaret ve kültür odaklı 2 etaptan oluşacak projenin İzmir’in ekonomik dinamiklerine, turizm potansiyeline ve kültürel faaliyetlerine önemli katkı sağlamasını hedefleniyor.





ZEYTİNBURNU'NUN MERKEZİNE EN BÜYÜK BÖLGE PARKI

İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz bölgesinde 96.968 metrekare büyüklükteki arsa için Emlak Konut GYO 6 Haziran 2017’de ihaleye çıkıyor.

TUZLA'NIN MERKEZİNDE

Emlak Konut GYO’nun İstanbul’un gelişen bölgelerinden Tuzla-İçmeler’de 10.998 metrekare alan üzerinde hayata geçirileceği proje de 17 Mayıs 2017 tarihinde ihale başvurularına başlanacak.

D-100 karayolu üzerinde Tuzla Devlet Hastanesi ve Tuzla Belediye ile komşu olan değerli bir arazi üzerinde ticari ünite, turizm ve konut olarak inşa edilecek. Liman ve sanayi bölgesine yakınlığı ile dikkat çeken proje alanı ayrıca Marmaray İstasyonu, D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısına yakınlığı ile ulaşım kolaylığı sunuyor.