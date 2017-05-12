Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik SİNOP

Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında startını verdiği “Bir Usta Bin Usta” Projesi kapsamındaki 2017 yılı eğitimleri, Sinop’ta ‘Model Gemi Yapımı’ kursuyla başladı. Şirket “Kaybetmek Yok” ilkesiyle Sinop ile birlikte dört ayrı kentte daha mesleki kurslar düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığıyla yürütülen proje kapsamında 2017 senesinde Balıkesir’de ‘El Yapımı Sabun Üretimi, Denizli’de ‘Buldan Bezi Dokumacılığı’, İstanbul’da ‘Şile Bezi Yapımı’ ve Karaman Taşkale’de ‘Zili Dokumacılığı’ kursları hayata geçiriliyor. Beş kentte ortalama üçer ay sürecek kurslar boyunca 100’e yakın kursiyerin meslekleri geleceğe taşıyan ustalara dönüşmesi hedefleniyor. Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, Anadolu Sigorta’nın adını bu topraklardan alan ve “Kaybetmek Yok” ilkesiyle hizmet eden bir sigorta şirketi olduğunu söyledi. Bundan tam 7 sene önce, tüm Türkiye’yi kapsayan sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını hatırlatan Koç “Toplamda 10 yıl sürmesini planladığımız Bir Usta Bin Usta projesi sonucunda, projemizin adına da taşınan 1.000 usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar Anadolu’nun pek çok kentinde farklı mesleklerle ilgili kurslar düzenledik. Her yıl beş kentte düzenlediğimiz kurslara, bugüne kadar öğretmenden ev kadınına, heykeltıraştan öğrenciye kadar her meslek grubundan 700’e yakın usta adayı katıldı” dedi.