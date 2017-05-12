Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 4.5G, savunma sanayindeki atılımlar ve teknoparkların etkisiyle 100 milyar liraya koşuyor. Geçtiğimiz yıl 3.1 milyar lira ihracat yapan sektör 120 bin kişiye de istihdam kapısı oldu. Deloitte ve Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliğiyle hazırlanan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve e-Ticaret 2016 Pazar Verileri”ne göre bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü yüzde 14.4’lük büyüme ile 94,3 milyar TL oldu. Sektör içerisinde bilgi teknolojileri yüzde 11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL’ye, iletişim teknolojileri ise yüzde 16’lık büyüme ile 64,7 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün, toplam ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam ihracatın 2,041 milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. En fazla ihracat yüzde 56 ile Orta Doğu ve Afrika yüzde 20’lik oranla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Sektör bilgi teknolojileri ağırlıklı olmak üzere 120 bin kişiyi de istihdam kapısı oldu.

Geride bırakılan zor bir yıla karşın pazarda yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesinin de etkisiyle, iletişim teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli iş gücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor” dedi. Savunma sanayi alanındaki çalışmalar ile teknoparkların da büyümeye pozitif katkı sağladığını dile getiren Yaveroğlu, sektöre verilen desteğin ise 269 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

30 milyar liralık e-ticaret yaptık

TÜBİSAD’ın raporuna göre 2015 yılında 18,9 milyar lira olan e-ticaret sektörü 2016 yılında yüzde 24 artış göstererek 30.8 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. E-ticaretin perakende sektörünün içindeki payı da yüzde 2,9’dan 3,5’e çıktı. Buna rağmen e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı gelişmekte olan ülkelerin altında kaldı. Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaretin payı yüzde 3,8, gelişmiş ülkelerde ise yüzde 8,8 oldu.

E-ticaret harcamalarına bakıldığında tatil-seyahat harcamaları 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunan çoğu havayolu şirketlerinin bilet satışlarından geldi. Sadece online kanallardan yapılan satışlar yüzde 33’lük artışla 11,3 milyar liraya ulaşırken, çok kanallı perakende yoluyla 6,2 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Ayrıca Türkler bahis siteleri için 3,2 milyar lira harcama yaptı.