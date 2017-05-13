Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pilot olarak başlatılan su üzerine yüzer güneş panellerinden elektrik üretme sistemi yaygınlaştırılacak.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan konuyla ilgili şunları söyledi: “İstanbul’da Asya Yakası’nda İsaköy ve Sungurlu Barajları DSİ’nin 2017 yatırım programındadır. Avrupa Yakası’nda ise Karamandere Barajı için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Rezve Deresi’nden yıllık 235 milyon metreküp su almayı planlıyoruz. Barajlarımızdan elektrik üretimi de sağlayacağız. İlk etapta Büyükçekmece Gölü üzerine yüzer sistemle güneş panelleri yerleştirdik.”