Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bu ziyaretlerden biri, Asya ülkesi Özbekistan’a yapılacak. 24-25 Mayıs tarihlerinde Taşkent’te, Türkiye-Özbekistan Hükûmetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de katılması bekleniyor. Ayrıca toplantı sonrası, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi organizasyonuyla, iki ülke iş adamlarının temaslarda bulunması da planlanıyor. İki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi, 1,2 milyar dolar... 110’a yakın Türk şirketi, Özbekistan’da faaliyet gösteriyor. Öte yandan gelecek ay Romanya’ya da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla bir ticaret heyeti çıkarma yapacak. Bu ziyaret 12-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye ile Romanya arasında ticaret hacmi, 4,8 milyar dolar olarak dikkat çekmişti.