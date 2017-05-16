Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut fiyatlarındaki artış nisanda da sürdü. İş Bankasının desteğiyle hazırlanan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre, markalı konut fiyatları nisanda yüzde 0,46, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,71, endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 74,50 artış gösterdi. Nisan ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,50; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde ise yüzde 0,23 fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise, İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 10,4 puan fazla artış gösterdi.



AYLIK ARTIŞTA BURSA ZİRVEDE

Türkiye genelinde 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeks’ sonuçlarına göre de konut fiyatları nisanda yüzde 1,22, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,50 arttı. Nisan ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir yüzde 2,27 ile Bursa, en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 oranı ile Erzincan oldu.



BALIKESİR’DE FİYATLAR %28 ARTTI

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 il; Balıkesir (%28,10), Tekirdağ (21,41) ve Çanakkale (19,37) oldu. Yıllık oranlara göre kiralık konut fiyatları ise en çok Balıkesir (20,83), Aydın (18,54), Yozgat (17,03) illerinde yükseldi.



KİRA ARTIŞINDA EDİRNE ÖNDE

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’ne göre ise nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,63 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gerçekleşti. Nisan ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,02 artan Edirne, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Isparta ise yüzde 2’lik oranla bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu. Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü.



2 konuttan biri senetle satıldı

Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı, bir önceki aya göre nisan ayında 2 puan artarak yüzde 35 oranında gerçekleşti. Nisan ayında senet kullanım oranı yüzde 47, peşinat kullanım oranı ise yüzde 18 oldu. Mart ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 33, senet kullanım oranı yüzde 31, peşinat kullanım oranı ise yüzde 36 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 38’i bitmiş, yüzde 62’si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.



Satışların yüzde 6’sı yabancıya

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 6’lık oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Son 6 aylık ortalamanın yüzde 7 olduğu yabancı yatırımcılara satış Şubat’ta yüzde 4, Ocak’ta yüzde 3 olarak gerçekleşirken, mart ayında bu oran yüzde 10’a çıkmıştı.