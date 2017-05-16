Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Elektrikten telefona kadar birçok hizmetin fatura tahsilatını yapan ödeme noktalarına dikkat... Normalde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kontrol edilen bu merkezlerin izinsiz açılanları hem vatandaşı hem şirketi mağdur ediyor. Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, korsan olarak açılan ödeme noktalarının, vatandaştan aldığı fatura bedellerini 2-3 ay şirketlere ödemeyerek vatandaştan aldığı parayla kaçtığını söyledi. Ödeme noktalarının bilanço ve teminat tutarlarının BDDK tarafından kontrol edildiğini hatırlatan Aytac “110 noktada Limak’ın fatura bedelini almaya yetkili tahsilat merkezi var. Sene sonuna kaar bu sayıyı 150’ye çıkaracağız. Vatandaşları lisanslı noktalara yönlendirmek için biz de çalışma yapıyoruz” dedi.



SERBESTLİKLE 350 MİLYON TL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın belirlediği serbest tüketici kapsamında Türkiye’de 50’ye yakın ilde enerji satışı gerçekleştirdiklerini belirten Aytac, son üç yılda 350 milyon TL indirim sağladıklarını ve bu ücretin müşterilerinin cebinde kaldığını ifade etti. Vatandaşlara, aboneliklerini mutlaka kendi üzerine yapmalarını tavsiye eden Aytac “Bir eve gittiğinizde aboneliğinizi kendi adınıza yaptırın, ayrılırken iptal ettirin. Aksi hâlde birkaç yıl ödenmeyen borçlar üzerinize kalabilir” uyarısı yaptı.



Maaş dönemine özel esnek fatura

Limak Uludağ Elektrik, maaş dönemine denk gelmeyen fatura son ödeme tarihleri için ‘esnek’ uygulama başlattı. Normal uygulamada sayaç okuma tarihine 10 gün ilave edilerek belirlenen son ödeme tarihini, tüketiciler kendileri belirleyebiliyor. Böylece geç ödeme kaynaklı gecikme zammı, elektrik kesintisi gibi sıkıntılar yaşanmıyor. Ali Erman Aytac, esnek fatura imkânının, şirketin hizmet verdiği bütün bölgelerde sağlandığını dile getirdi.



Çanakkale 1915’e özel elektrik yatırımı

Hükûmetin yatırım programı, şirketlerin planlarını da etkiliyor. Limak Uludağ Elektrik, dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasının ardından oluşması beklenen nüfus artışına yönelik bir analiz yaptı. Buna göre köprü, yüzde 4 kullanım ve abone artışını beraberinde getirecek. Şirket, bu talebi karşılamak için 2023’e kadar 250 milyon lira yatırım yapma kararı aldı.