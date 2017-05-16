Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni şeyler yapmaya meraklı olan lise mezunu Mustafa Budak, oğlu Harun Ramazan Budak ile birlikte küçük bir deniz altı yaptı. Ana gövdesi çay termosu olan denizaltı 400 TL’ye mal oldu. Üzerindeki kameranın çektiği görüntüler bilgisayardan takip ediliyor.Meraklı İnsansız Sualtı Aracı (MİSA) yarım metre kadar suya batarken, şu an için 20 metre kadar suda ilerliyor. Kumanda edilebilen mini denizaltını tasarlayan Mustafa Budak’ın yeni hedefi insansız hava aracı yapmak.Mustafa Budak, denizaltının bazı araç ve gereçlerini hurdalıktan topladığını belirterek, “Denizaltımızı çay termosu ve pvc’den yaptık. Kamera, stop lambası var. 20 metre kontrol ediyoruz. İleri, sağa ve sola gidiyor. Şuan yarım metre dalıyor ama ileride bunun seviyesini geliştireceğiz. Dizaynını oğlumla birlikte yaptık. Basit olan bu deniz altı 400 TL’ye mal oldu. Kabloları hurdalıklardan topladık. Hurdalıktan çıkardık diyebiliriz. Buradan başarılı olursak, insansız hava araçlarının üzerinde çalışmamız var. Belki insansız hava aracını daha iyi tasarlayacağız. İmkan verilirse her şey yapılır. Ben lise mezunuyum ama bu işe hevesliyim ve daha iyilerini yapabilirim” dedi.Harun Ramazan Budak da babası gibi teknolojiye ilgi duyduğunu belirterek, “Bunu babamla birlikte yaptık. Böyle şeylere merakımız var. Bu projeyi ortaya çıkarmaya çalıştık. İmkan verilirse daha da geliştireceğiz” ifadesini kullandı.