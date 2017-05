Türkiye Gazetesi

Onbir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala, sofraların vazgeçilmezi pideler de tezgahlardaki yerini aldı. Bu da işletmeler arasında maliyeti yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen pide için fiyat tartışmalarını beraberinde getirdi. Her yıl olduğu gibi ülke genelinde fiyat karmaşası yeniden gündeme gelirken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırıncılar üretim maliyetlerine göre Ramazan pidesinde tarifeyi kendi belirleyecek.



PİDEYE YÜZDE 20 ZAM GELEBİLİR



İstanbul genelinde ekmek ve sade pide üreten 2 bin 850 fırın bulunuyor. İşletmelerin 2 bin 250’si İTO üyesi iken, 600’ü ise Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı durumda. İstanbul Ticaret Odası, üyeleri için serbest piyasa kuralları nedeniyle herhangi bir tarife belirlemiyor. Yani İTO’ya bağlı bir fırıncı kendi tarifesini oluşturarak; pideyi istediği fiyata satabiliyor. Üyelerin pide tarifelerini müşterilerin görebileceği bir yere asmalarının yeterli olduğu bildiriliyor. İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırıncılara göre; pideye yüzde 20 oranında zam gelebilir.



HER İLÇEDE FARKLI TARİFE



Konuya ilişkin Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Zeki Sarıhan, her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da pide fiyatlarının ilçeler arasında değişiklik gösterebileceğine dikkat çekti. İstanbul’da 39 ilçe olduğu bilgisini veren Sarıhan, “Emin olun bu Ramazan ayında da 39 ilçenin yaklaşık 15’inde değişik fiyat tarifeleri olacaktır” dedi.



İŞÇİLİK VE UN FİYATI BELİRLİYOR



Ramazan pidesinin yılın bir ayında üretildiği için, maliyetine etki eden faktörlerin önemli oranda farklılık gösterdiğini belirten Sarıhan, belirleyici unsurların arasında un kalitesi ve ustalık maaşlarının öne çıktığını kaydetti. Pidenin en önemli ham maddelesi unun geçen yıl 65 ile 80 TL arasında bir fiyatla tedarik edildiğini dile getiren Sarıhan, “Bu sene un fiyatları 70 ila 90 TL arasında değişiyor. Yani 2 lira olan bir pidenin fiyatı 2,50 lira, 2,50 liraya satılan bir pidenin de 3 lira olması gayet doğaldır” diye konuştu.



EŞYANIN TABİATINA AYKIRI



Sarıhan, pide hamurunu yoğurma, açma (tırnak vurma) ve pişirme ustalarının maaşlarının da 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değiştiğini ifade ederek, “Böylesi farklılık ya da değişkenlik arz eden bir ürün için, Ankara veya İstanbul’un bir yerinde standart fiyatı belirlemek, açıklamak sadece serbest piyasa kurallarına değil, eşyanın tabiatına aykırıdır” şeklinde konuştu.