Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk arasında "altın damlayan ağaçlar" olarak kabul gören sakız ağacının sayıca çoğaltılması, Türkiye'de sakız üretiminin artırılması için Orman Genel Müdürlüğü 2014-2019 yılları arasında sürecek "Sakız Eylem Planı" başlatmıştı. Konuya ilişkin İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama yapıldı.Açıklamada, "Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakızın Türkiye'de üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 2014-2019 yılları arasında sürecek "Sakız Eylem Planı" kapsamında İzmir'de sakız ormanlarının tesisi aralıksız devam ediyor" denildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması, yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan eylem planı ile 2014 yılından bugüne kadar İzmir ilinde toplam 20 bin hektar sahada sakız envanteri yapıldığını söyledi. Aybal açıklamasına şöyle devam etti:

"12 hektar alanda 3 bin 500 sakız ağacının bulunduğu Anaçlık Bahçe oluşturuldu. Doğada bulunan 5 bin adet sakızların aşılaması yapıldı. Bin ferdin bulunduğu Sakız Ağacı Klon Parkı Orman Ağaçları ve Tohum Ens. Müd. tarafından tescillendi. Bin 300 adet havai köklendirme ile sakız fidanı üretildi. 53 bin adet fidan aşı altlığı amacı ile fidanlıkta üretildi. Torbalı Orman Fidanlığında 100 fert ten oluşan anaçlık bahçe oluşturuldu.Çeşme Çiftlik köyde 17 ha alanda bin 500 aşı ve havai köklendirme ile elde edilen fidanları dikildi. Ayrıca aynı sahaya 2 bin adet pistacia atlantica fidanı dikilmiş ve sahada aşılanacak. Yine sahada daldırma metodu ile 400 adet Çeşme'de doğal olarak bulunan Pistacia lentiscus var. Chia ağaçlarından alınmış çelikler toprakla buluşturuldu."