Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Euroleauge Final Four serisi, turizme de doping etkisi yaptı. İspanya, Yunanistan ve Rusya başta olmak üzere organizasyona katılan ülkelerden maçı izlemek için 10 bini aşkın yabancı turist İstanbul’a geldi. Otellerde doluluk oranı yüzde 80’in üzerine çıkarken, 4 gece konaklayacak turistin İstanbul turizmine yaklaşık 2 bin avro katkı sağlayacağı öngörülüyor. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır “Türkiye’nin maalesef negatif bir algısı var ve bu tür organizasyonlar, bu algıyı kırmak için güçlü etki yapıyor. 213 ülke tarafından canlı izlenecek olan bu organizasyon, negatif Türkiye algısını pozitife çevirecek” dedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy da, Final-Four’un dünyanın dört bir yanından canlı izlenmesinin Türkiye imajına ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.