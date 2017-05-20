Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde alınacak küçük tedbirlerle enerji tüketimi 4’te 1 oranında azaltılabiliyor. Bu da 4 kişilik bir ailenin aylık 80 lira elektrik faturası ödediği düşünüldüğünde, aylık yaklaşık 20 lira, yıllık 240 lira tasarruf etmesi mümkün. Bu da bir çeyrek altına karşılık geliyor. Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) İstanbul Şube Başkanı Rasim Mazlum “Dikkat etmediğimizde elektrik, su faturamız kabarıyor. Birkaç küçük tedbir dahi faturaların dörtte bir oranında azalmasına yetiyor” dedi. Elektrik süpürgesinin torbasını sık boşaltmak, saçları kurutmadan önce havlu ile iyice kurutmak gibi küçük şeylerin bile tasarruf sağladığını vurgulayan Mazlum “Çocuklar da böyle dikkatli bir ailede yetişince tasarrufa dikkat ediyor. Tek yapmanız gereken sizin adım atmanız. Onlar bu adımları takip edecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, ütü gibi eşyalar kullanılan elektriğin yüzde 40’ını tüketir. Tasarruflu ürünler alın” dedi.

İşte birkaç küçük adım

l Süpürgenin torbasını sık boşaltın.

l Çocuklara, tekrar gelecekse dahi odanın ışığını söndürmeyi öğretin, siz de onlara örnek olun.

l Mola verdiklerinde bilgisayarı kapatın.

l Şarjlı pil kullanın, tabiata daha az zarar verin.

l Beyaz eşyada tasarruflu ürünler alın.

l Çamaşır makinesini tam doldurun, kısa ve ekonomik programlar kullanın.

l Düşük sıcaklıkları tercih edin. Hem çamaşır yıpranmaz, hem az elektrik harcarsınız.

l Bulaşığı elde yıkamayın, yakıma sıcaklığını en fazla 50’ye ayarlayın.

l Buzdolabını, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın gibi cihazlara yakın tutmayın. Fırın sıcak, diğerleri de su ısıtıyor.

l Makinelerin filtrelerini sık temizleyin.

l Buzdolabında derin dondurucu ve soğutucu bölümleri ayrı olanlar tercih edilirse, ısı kaybı en aza iner.

l Fırında seramik kap kullanırsanız, fırını 15 derece daha düşük kullanabilirsiniz. Pişme süresinden birkaç dakika önce fırını kapatın, ön ısıtma yapmayın.