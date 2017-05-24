Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 artışla 97.733,36 puandan başladı. Açılışın ardından 97 bin 875,86 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Açılışta BIST 100 endeksi 15,88 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,12 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile turizm oldu.



Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, yıl sonuna kadarki faiz artırımlarına ilişkin üyelerin değerlendirmeleri ve Fed'in bilanço küçültme süreci ile ilgili ipuçlarının aranacağını kaydetti.



Analistler, teknik açıdan endeksin dolar bazında 2.74 sent seviyelerine karşılık gelen 98.000'in direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde ise 96.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.