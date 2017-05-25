Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memurlara doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı veren yasal düzenleme 10 Şubat 2016 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Ancak bugüne kadar alt düzenlemeye ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmediğinden memurlar henüz bu haktan henüz yararlanamadı. Oysa ki işçilere de bu hakları veren düzenlemeye ilişkin yönetmelik 08.11.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Milyonlarca memurun sabırsızlıkla beklediği yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik nihayet şekillenmeye başladı. Buna göre memurların doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarını hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlenecek. Taslak mevcut haliyle yayımlanırsa memurlar yarım zamanlı çalışma hakkından aşağıdaki şartlarla faydalanacak.

YARI ÇALIŞMADAN NE KADAR SÜRE İLE FAYDALANILACAK?

Doğum yapan anne memurun yarım zamanlı çalışmadan faydalanacağı süre; doğum sonrası analık izninin veya çocuk sayısına göre değişen ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı kadar kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemle sınırlı olacaktır.

BABANIN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI VAR MI?

Eşi doğum yapan erkek memur da yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanacak. Erkek memurlar babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan süreyle sınırlı olmak üzere yarım zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek.

YARARLANMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ÖNGÖRÜLÜYOR?

Doğum halinde yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun;

• Kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması,

• Çocuğunun sağ olması,

• Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması ile

• Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması, Şartlarının tamamının bulunması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Memur, yarım zamanlı çalışma döneminin herhangi bir periyodunda, yarım zamanlı çalışmayı talep edebilecek. Bu talebi, yarım zamanlı çalışmaya başlamadan bir ay önce dilekçe ile kurumuna bildirecek. Dilekçede, çalışma usulü ile günlük çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş tercihini de belirtecek.

Müracaatlar, yararlanma şartlarına uygunluk yönünden değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Değerlendirme neticesinde memurun çalışma usulü ve günlük çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi yetkili amir tarafından belirlenecek.

PART-TIME VEYA

GÜN BAZINDA TERCİH HAKKI VAR MI?

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memur yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak çalıştığı Kurumca;

Memurun haftalık çalışma süresi, haftada 3 günü ve günde 8 saati aşmamak kaydıyla günlere bölünebilecektir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecektir. Veya memurun haftalık çalışma süresi, günde 3 saatten az olmamak kaydıyla günlere bölünebilecektir. Bu şekilde çalışan memurun günlük çalışma süresi eşit olabileceği gibi farklı da belirlenebilecektir.

Netice itibarıyla yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecektir.