Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Gayrimenkul markası Mesa’nın Kozyatağı’ndaki ilk projesi ‘Mesa Koz’ görücüye çıktı. 280 bağımsız bölüm ve 28 kattan oluşan projede net büyüklüğü 41 ile 181 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 daireler ile 4+1 Penthouse seçenekleri sunuluyor. Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, şirket olarak bundan sonra olmadıkları yerlere gireceklerini söyledi. Bu yıl İstanbul’da 4, Bodrum’da ise bir lansman daha yapacaklarını anlatan Boysanoğlu, İstanbul’daki projelerin Beykoz ve Maltepe’de olacağını kaydetti. Yurt dışı yatırımlarına Polonya’nın dışında Budapeşte’yi de eklemeyi planladıklarını ifade eden Mert Boysanoğlu, “Mesa Holding olarak bu yıl 2,8 milyar lira ciro hedefi koyduk” dedi.

METREKARESİ 11 BİN LİRA

Temmuz 2019’da tamamlanması planlanan projeye 1 ayda 3 bini aşkın ön talep geldiğini belirten Mesa Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bıyıklıoğlu da, projede metrekare fiyatının 11 bin liradan başladığını söyledi. Mesa Koz’un 670 milyon lira yatırım değeri olduğunu ifade eden Bıyıklıoğlu, projede daire fiyatlarının 642 bin liradan başladığını kaydetti.