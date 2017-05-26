Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBQ Foods GmbH, Banvit'in %79,48'ini Hissedarlar'dan her bir hisse başına 3,38651 Amerikan Doları olmak üzere toplam 269,2 milyon dolar bedel karşılığında devraldı.Banvit'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, hisse devir bedeli, hisse devri sonrasında devrin gerçekleştirileceği tarih itibariyle düzenlenecek.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz tarafından 10 Ocak 2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'nda, Şirketimizin hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS ("Hissedarlar") tarafından iletilen bilgiye göre şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79.48'ine tekabül eden ve Hissedarlar'ın mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına ilişkin olarak 9 Ocak 2017 tarihinde Hissedarlar ile dünyanın en büyük tavuk üreticilerinden olan Brezilya merkezli BRF S.A.'nın bağlı ortaklığı olan BRF GmbH arasında hisse satış sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı bilgisi verilmişti. ("İşlem")

Yine aynı Özel Durum Açıklaması'nda, Sözleşme'nin imzalanmasını takiben BRF GmbH ile Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC ("QH") arasında, %60 BRF, %40 ise QH tarafından nihai olarak kontrol edilecek yeni bir ortaklık oluşturulacağı, bu yeni ortaklığın kurulması ile birlikte Sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacak olup, işlemin kapanışını müteakip yeni ortaklığın Şirketimizin paylarının %79.48'inin sahibi olacağı bilgisi verilmişti.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda BRF GmbH'in bağlı şirketi olan BRF Foods GmbH ile QH arasında yeni bir ortaklık olan TBQ Foods GmbH kurulmuş olup, 13 Mart 2017 tarihinde BRF GmbH, Sözleşme tahtındaki tüm hak ve yükümlülüklerini TBQ Foods GmbH'e devir ve temlik etmiştir.TBQ Foods GmbH, Rekabet Kurulu izni de dâhil olmak üzere gerekli şartların gerçekleşmesi üzerine Banvit'in %79,48'ine tekabül eden toplam 79.501.685,773 adet payı Hissedarlar'dan her bir hisse başına 3,38651 Amerikan Doları olmak üzere toplam 269.232.936,01 Amerikan Doları bedeli karşılığında (her hisse başına hisse devir tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre 12, 07121 TL) ) devralmıştır ancak hisse devir bedeli, hisse devri sonrasında devrin gerçekleştirileceği tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borç durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak yapılacak fiyat uyarlamalarına tabi olarak devir bedeli değişebilecektir."