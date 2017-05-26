Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Tiflis'teki bir otelde akşam saatlerinde başlayan programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Tiflis Belediyesi Başkanı Yardımcısı İrakli Lekvinadze, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Arçil Khabadze, Gürcistan'ın Turizm İdaresi Başkanı Giorgi Çogovadze, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı, THY Satış Başkanı Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz, THY Gürcistan Müdürü Serafettin Ekici, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Kenan Yıldırım ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada bu yıl Türkiye-Gürcistan diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümününü kutladıklarına işaret ederek, iki ülke arasında birçok alanda son derece olumlu ve güçlü bağların oluştuğunu, THY'nin de bu ilişkilerin güçlenmesinde "dostluk köprüsü" olarak büyük katkı sağladığını belirtti.

Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yardımcısı Bursa Milletvekili Şahin konuşmasında, Gürcistan hükümetini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize serbestisinin yürülüğe girmesi dolayısıyla tebrik ederek, "Bundan sonra Gürcü vatandaşlar, AB'nin 28 ülkesine visesiz gidebilecek ve onları da ulaşım konusunda İstanbul üzerinden THY taşıyacak." ifadesini kullandı.

"Çok yakın iş birliği içinde olmayı sürdüreceğiz"

Türkiye ve Gürcistan arasındaki dostane ilişkilere değinen Şahin, iki ülkenin Parlamentolar Arası Dosluk Grubu olarak bu ilişkileri güçlendirerek daha da ileriye taşınması için çok yakın iş birliği içinde olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Ajara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı ve Gürcistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Khabadze de, Şahin ve beraberindeki heyete Gürcistan'ın bağımsızlığının 26. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Tiflis'e gelmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek, bu tür ziyaretlerinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurguladı.

THY'nin dünyanın en güçlü ve önde gelen hava yollar şirketlerinden biri olduğunu ifade eden Khabadze, THY gibi güvenli ve yüksek kaliteli şirketin Gürcü yolcularını dünyanın birçok noktasına ulaştırdığı için son derece memnun olduklarını ve firmanın ülkede faaliyet göstermesinin turizm ve ekonomik kalkınma için de son derece önemli olduğunu kaydetti.

Müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte, misafirlere yemek ikram edildi.