Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taklit gıda ürünlerinden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Ne kadar fazla ucuza kaçarsak sağlığımızı o kadar tehlikeye atarız" ifadesini kullandı.Palandöken açıklamasında, ramazana girilmesiyle merdiven altı satışların artığını belirtti.Ucuz olsun diye alınan merdiven altı üretim gıdaların sağlıksız olduğunu vurgulayan Palandöken, özellikle şekerleme, şarküteri, ekmek gibi ürün çeşitlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, vatandaşların aldıkları ürünün ambalajını ve son kullanma tarihini kontrol etmesinin önemine işaret ederek, "Bilinçli tüketici bir hata gördüğünde yetkili makamlara bildirmeli. Taklit gıda ürünlerinden uzak durulmalı. Ne kadar fazla ucuza kaçarsak sağlığımızı o kadar tehlikeye atarız. Sağlığımız her şeyin önünde gelir" değerlendirmesinde bulundu.Merdiven altı ürünlerin haksız rekabet ortamı oluşturduğuna da değinen Palandöken, söz konusu ürünlerin engellenmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.