Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanlığını da yürüten Tellioğlu, yaptığı açıklamada, inşaat demirinin son 4 ayda bin 600 lira olan kilogram fiyatının şu anda 2 bin 100 lira ve üzerine çıktığını söyledi. Dünya demir üretiminde ilk 5’e girmesine rağmen, Türkiye’deki demir kıtlığına, demir fiyatlarındaki yükselişe anlam veremediklerine değinen Tellioğlu, fiyatlara müdahale beklediklerini vurguladı. Demir fiyatlarını düşürme noktasında çeşitli enstrümanların kullanılabileceğine dikkati çeken Tellioğlu, “Hükûmetin bu noktada takdir yetkisine sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan çözüm bulamazsa da demirdeki KDV’nin yüzde 18’den yüzde 9’a düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



Son 4 ayda ton fiyatı bin 600 liradan 2 bin 100 liranın üzerine çıkan inşaat demirinde spekülasyon yapıldığı iddia ediliyor.