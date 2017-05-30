Coca-Cola’da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012’den bu yana ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Coca-Cola’daki kariyerini şirketin Atlanta’daki merkezinde sürdürecek olan Molinas, yeni görevinde şirketin global büyüme stratejisinden sorumlu olacak. Molinas, yerine bir atama yapılıncaya kadar Türkiye’deki görevini de devam ettirecek.
Coca-Cola Türkiye yönetici ihraç etti
30.05.2017 - 07:48 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 07:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Galya Frayman Molinas, şirketin Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Etiketler : Coca-Cola Türkiye,Kafkasya,Orta Asya,Galya Frayman Molinas,
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