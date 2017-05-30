Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Coca-Cola’da 1996 yılından bu yana çeşitli sorumluluklar üstlenen, 2009 yılından itibaren Coca-Cola Türkiye Bölgesi Başkanlığı, 2012’den bu yana ise Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanlığı görevini yürütmekte olan Galya Frayman Molinas, Global Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. Coca-Cola’daki kariyerini şirketin Atlanta’daki merkezinde sürdürecek olan Molinas, yeni görevinde şirketin global büyüme stratejisinden sorumlu olacak. Molinas, yerine bir atama yapılıncaya kadar Türkiye’deki görevini de devam ettirecek.