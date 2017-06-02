Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fuar Merkezinde 12 bin 500 metrekarelik alanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, 800’den fazla Çinli üreticinin katılımıyla gerçekleşiyor. Fuarda, Türk Standartlarına uygun olarak tüm kontrollerden geçmiş tekstil, hazır giyim ve aksesuarları, ev tekstili, inşaat malzemeleri, el aletleri ve hırdavat, ev gereçleri, elektrikli ev aletleri, mobilya, elektronik eşyalar, hediyelik eşya, züccaciye, mutfak ve banyo armatürleri, gıda, lojistik, LED ve aydınlatma ürünleri başta olmak üzere 50 binin üzerinde ürün yer alıyor. Önceki yıl 650 Çinli firmanın katıldığı ve 13 bin kişinin ziyaret ettiği China Homelife Turkey Fuarını bu sene 15 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda 1 liradan başlayan fiyatlarla çeşitli ürünler bulmak mümkün ama perakende satış yok denecek kadar az. Fuar yarın sona eriyor.