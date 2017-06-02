İstanbul Kapalıçarşı'da 144 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,20 liradan, 949 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 965 liradan, 131,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,50 liradan, 928 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan Yarım Ziynet 473 liradan, 231 liradan alınan Çeyrek Ziynet 236 liradan satıldı.
Çeyrek altın ne kadar ?
02.06.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,20 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : çeyrek altın,
478690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478690.aspx
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