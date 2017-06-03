Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı sembol şehir Mardin'e, yılın ilk 4 ayında gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış oldu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör “Midyat'ta 15 gün önce bir otelin açılışının yapıldı, 2 hafta içerisinde bir otelin daha hizmete girecek. Turizmde eski günlere döndük. Hafta sonu buralarda yer bulmak çok zor artık" dedi.