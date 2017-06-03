Farklı din, dil ve kültür mensuplarının bir arada yaşadığı sembol şehir Mardin'e, yılın ilk 4 ayında gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış oldu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör “Midyat'ta 15 gün önce bir otelin açılışının yapıldı, 2 hafta içerisinde bir otelin daha hizmete girecek. Turizmde eski günlere döndük. Hafta sonu buralarda yer bulmak çok zor artık" dedi.
Önce terör gitti sonra turist geldi
03.06.2017 - 06:48 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen yıl terör örgüt PKK tarafından bölge genelinde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ziyaretçilerin gelmediği Mardin, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde sağlanan huzurla eski günlerine döndü.
Etiketler : mardin,terör,haberler,
478795 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478795.aspx
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