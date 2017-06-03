Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - Samsung mobil ürünlerin satışa sunulduğu dünyadaki üçüncü ve en büyük deneyim mağazasını İstanbul’da açtı. Toplam 500 metrekare büyüklüğündeki Emaar Square Mall’daki deneyimleme mağazasıyla birlikte Samsung büyük takası da başlattı. Samsung yeni mağazasında eski telefonların markasına bakmaksızın yüksek bir ücret karşılığında yenisiyle değiştirecek. Mağazanın açılışında konuşan Samsung Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, Türkiye’nin geleceğini güvendiklerini belirterek “Deneyim mağazamız Samsung'un Türkiye'deki yatırım stratejimizin bir parçasını oluşturmakta. Bu mağaza bir dizi açacağımız mağazanın da birincisini oluşturuyor. Daha sonra İstanbul'un diğer bölgelerinde ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde de mağazalar açmayı planlıyoruz. Bu deneyim mağazamız, Samsung Küresel Merkez'in Türkiye'de yapmaya karar verdiği doğrudan yatırımın örneği” dedi. Mağazanın tasarımını gerçekleştiren Samsung Electronics Perakende Deneyim Grubu Başkan Yardımcısı Simon Orchover de, bu türdeki ilk pilot mağazanın İstanbul'da açılmasının tesadüf olmadığını söyledi.



TELEFONLARI SİGORTALAYACAK

Samsung Türkiye Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de Aksigorta ile yapılan iş birliği çerçevesinde ilk defa Emaar Square Mall mağazasında başlayacak sigorta paketinin müjdesini verdi. Yeğen "Telefonları hırsızlık olayları ve 3 defaya kadar kırılmaya karşı sigortalıyoruz. Eğer kullanılamayacak duruma gelmiş ise bedelinin yüzde 75’ini ödüyoruz. Ayrıca mağazamıza gelenlerin eski telefonlarını markalarına bakmaksızın yüksek bir fiyattan satın alarak yenisini veriyoruz" dedi. Yeğen, bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde 36 aya kadar taksit imkânı sunduklarını kaydetti.



Mağazada ücretsiz kurulum

Akıllı telefonlar, saatler, tabletler, Gear 360 kamera ve VR Gözlükler gibi tüm mobil ürünlerin yer aldığı mağazada aksesuarların deneyimi, kişiselleştirilmesi ve satışı da yapılacak. Mağaza içerisinde hizmet veren özel eğitimli Galaxy Danışmanları kullanıcılara birebir danışmanlık hizmeti verecek. Kullanıcılar, kurulum, veri aktarımı ve yazılım güncelleme hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Satış sonrası destek hizmetinde üst düzey standartları belirleyecek yaklaşım ile teknik hizmetin bir saat içerisinde tamamlanması hedefleniyor.