Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bankalara sistemlerini yapılan değişikliğe uyumlu hâle getirilebilmeleri için 6 aylık geçiş süresi verilmişti. Söz konusu uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Orhun “E-ticaret devlet için çok önemli bir sektör. Hem ekonominin kayıt altına alınması, hem oluşturduğu istihdam, insanlara sağladığı vakit kazancı vesaire bunlar çok önemli Türkiye için. O yüzden bizim e-ticareti çok daha iyi bir yere taşımamız lazım” dedi. Elektronik ticaretin hâlihazırda toplam perakende içinde yüzde 3,5’luk bir paya sahip olduğunu söyleyen Orhun “Bu payı en azından 2’ye katlamamız lazım. Onun için de mevcut müşterileri hiçbir şekilde kaybetmemeli tam tersine yeni müşterileri sisteme dahil etmeliyiz. Bunun için de devletin birimleriyle düzenleme ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.