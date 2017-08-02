Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankaların KOBİ’lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,2 artarak 485,7 milyar lira oldu. En fazla artış, küçük ölçekli işletmelere verilen kredilerde yaşandı. Bu alandaki kredi tutarı, bir yılda yüzde 20,5 artarak 162,5 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde toplam krediler içinde en fazla payı ise, yüzde 39,9 ile (193,7 milyar lira) orta büyüklükteki işletmeler aldı. Mikro işletmelere kullandırılan krediler de 130 milyar lirayı buldu. Bu arada Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredilerin hem reel sektör hem de bankacılık sektörü için pozitif katkılar sunduğuna işaret eden analistler, temmuz sonu itibarıyla 310 binden fazla işletmenin 210 milyar liraya yakın KGF kefaletli kredi kullandıklarını ifade etti.

YÜZDE 5’İ TAKİPTE

KOBİ’lerin haziran sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 716 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti. BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 4 milyon 137 bine yaklaştı. Yüzde 78’lik paya sahip mikro işletmeler ise, 3 milyon 225 bin adetle müşteriler içinde en büyük payı aldı.