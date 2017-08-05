Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Arama-tarama çalışmaları kapsamında bu yılın ilk altı ayında 403 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirilirken, yıl sonuna kadar 1 milyon 12 bin metre sondaj yapılması planlanıyor. Sondaj çalışmalarıyla yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. 2015 yılında on milyar dolar maden ithalatı yapıldığı düşünüldüğünde millî servetin ekonomiye büyük katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan ‘Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’ ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bankanın ihtiyaç duyacağı belirtilen yeni arşiv binası için de altyapı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.