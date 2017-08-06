Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şikâyetlerin daha çok ayıplı mal ve bankacılık hizmetleriyle ilgili olduğunu belirten Güzel, “Vatandaşlarımız bu durumda ya bulundukları yerin hakem heyetlerine ya da firmanın bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurabiliyor. Burada hakem heyetleri olarak olayın parasal sınırına bakıyoruz. Eğer 3 bin 310 liraya kadar ise hakem heyetlerinin görevindedir. 3 bin 310 liranın üstünde ise tüketici hakları mahkemelerinin görevindedir. 2 bin 400 ile 3 bin 310 lira arasındaki mağduriyetlere ise Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki il hakem heyetimiz bakıyor” dedi.

Finansal sektörlerdeki uyuşmazlıklar sebebiyle 2014 ile 2015 yılları arasında ciddi bir başvuru patlaması yaşandığını anlatan Güzel, “Ama şu anda her şey normale döndü. Kısa sürede hakem heyetlerimiz karar çıkarabiliyorlar. Ancak tele alışveriş ve ya internet üzerinden yaşanan dolandırıcılık vak’aları biraz sıkıntılı bir alan bunlarla savcılıklar ya da emniyet birimlerinin mücadele etmeleri gerekiyor. Çünkü adresi belli olmayan bir firmaya bizler bir şey yapamıyoruz” diye konuştu.