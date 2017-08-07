İstanbul Kapalıçarşı'da 143,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 143,30 liradan, 943 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 959 liradan, 130,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 134,50 liradan, 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 940 liradan, 461 liradan alınan Yarım Ziynet 471 liradan, 230 liradan alınan Çeyrek Ziynet 235 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 235 lira oldu
07.08.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 143,30 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın fiyatları,ekonomi haberleri,
494513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/494513.aspx
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