Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli, ülkenin kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayacak olan 18 koridordan biri. Dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak Ovit, aynı zamanda 14 bin 200 metrelik güzergâhı ve devamında Kop Tüneli ile Erzincan’a ulaşımı da kolaylaştıracak. Tünel, Erzurum’un İspir ilçesi üzerindeki tünellerle Erzurum’a, Gümüşhane üzerinden Trabzon’a ve Erzincan’a bağlanacak. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ovit Tüneli’nin 2018’e kalmadan yıl sonunda hizmete açılacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize İl Başkanlığı ziyaretine eşlik eden Bakan Arslan, çalışmaları devam eden tüneli de ziyaret ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri öncesinde dünyanın en uzun 3. çift tüplü tüneli olan Ovit Tüneli’nde incelemelerde bulunduk” dedi.