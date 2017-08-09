Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Şu anda ekonomik büyüklük bakımından Türkiye’de yedinci sırada bulunuyoruz, ancak Sakarya gelişmeye çok müsait. Âdeta görünmeyen bir güç” dedi. Gazetemize özel demeç veren Vali Balkanlıoğlu, şehirde ağır sanayi ve teknolojinin oldukça geliştiğini vurguladı. Vali Balkanlıoğlu, şöyle devam etti: 7 Organize Sanayi Bölgesi var, yetmiyor. Yeni ihtisas merkezleri kuruluyor. Bütün dünyaya ihracat yapan TOYOTA, Türk Traktör ve TIRSAN’ın tecrübesi çok önemli. Savunma sanayisine fırtına obüsleri, Altay tankları ile destek veriyoruz. Millî hızlı trenimiz de burada yapılacak. Sakaryalılar, millî otomobilimizi yapmaya talipler, ‘Biz babayiğit çıkarmasını biliriz’ diyor, içten içe hazırlanıyorlar. Zaten ulaşım avantajı ile rakiplerinden önde gidiyorlar. İnşallah yakında yerli arabalarımız, ‘Made in Turkey-Sakarya’ etiketi ile yollara çıkacak.