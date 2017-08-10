Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Geçtiğimiz yıl Digiturk’u bünyesine katarak Türkiye’ye giriş yapan Katarlı beIN Media Group, Türk futbolunu dünyaya taşıyacak. Kasım ayında gerçekleşen Süper Lig yayın hakları ihalesini 5 yıl için KDV dahil 3 milyar dolarlık teklifle kazandıklarını hatırlatan Digiturk Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, yeni yatırımlarla Süper Lig karşılaşmalarının 100 ülkede izlenebileceğini söyledi. Digiturk’ün bugüne kadar toplam 6 milyar doları aşan yatırımla Türk futbolunun en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Al-Obaidly, “Premier League’den La Liga’ya, Bundesliga’dan Şampiyonlar Ligi’ne kadar dünyada en çok izlenen liglerin ve F1’den Moto GP’ye, Davis Cup’tan NBA’e kadar en popüler spor organizasyonlarının yayın haklarına sahip olan beIN Media Group’un portföyüne Süper Lig’i de eklemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Süper Lig’in marka değerini beIN Media Group’un küresel birikimi ile uluslararası alanda daha güçlü bir noktaya taşımak istiyoruz. Son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da Türk futbolunun en büyük destekçisi olacağız. Amacımız, Türk futbolunu globalleştirmek. Çünkü Türk futbolu bunu hak ediyor” dedi. Süper Lig karşılaşmalarının beIN’in faaliyet gösterdiği Fransa, ABD, MENA ile Asya-Pasifik bölgeleri ile Sahra Altı Afrika’da yayınlanmaya başladığını bildiren Al-Obaidly, “Kuzey Afrika, Kuzey Amerika, Kanada, Singapur, Malezya, Avusturalya, Balkan ülkeleri de dahil olmak üzere 100 ülkede Süper Lig karşılaşmalarını yayınlayacağız. Almanya’da Süper Lig’de ciddi bir izlenme oranına ulaştık. Türkiye içinde de futbol yatırımlarımız olacak. Süper Lig’in radyo yayın hakları için sona geldik. Yakın zamanda açıklayacağız” diye konuştu.



SPOR HABER KANALI GELİYOR

Türkiye’ye güven ve inançlarının tam olduğunu, yatırımlarını artırarak sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Yousef Al-Obaidly, 2017-2018 futbol sezonunda, yayın hayatına başlayacak yeni ve şifresiz spor haber kanalı “beIN Sports Haber”in de müjdesini verdi. Her gün 4 ana haber kuşağı ile birlikte, her saat başı haber programı yayınlayacak kanal tüm sporseverlerin ulaşımına açık olacak.

Korsan yayının bedeli 1 milyar lira

Al-Obaidly, kurum ve sektör olarak karşılaştıkları en büyük zorlukların başında Türkiye’de internet üzerinden korsan içerik yayınların geldiğini söyledi. İllegal yayınların her yıl 1 milyar TL civarında değer ve 150 milyon TL düzeyinde vergi kaybına neden olduğunu belirten Al-Obaidly, “Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 125 internet sitesi listesinde yer alan 8 sitenin illegal yayın yapıyor. Gerekli caydırıcı düzenlemeler ve cezai yaptırımların artırılması ile korsan yayınların önüne geçilebildiği takdirde, Türkiye’nin yıllık vergi gelirine 100-150 milyon TL’lik bir katkı sağlanabilir” dedi.

5 yılda 12 milyar TL yatırım

Türkiye’ye kalıcı olarak geldiklerini belirten Digiturk Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly Digiturk’ün yayın hakları ile birlikte 5 yıl içerisinde toplam 12 milyar TL yatırım yapacaklarını söyledi. Al-Obaidly, “Türkiye genç bir nüfusa, dinamik bir ekonomiye sahip. Türkiye’nin potansiyeline inancımız tam” dedi



Araplara Türk yemeği tanıtıyor

Al-Obaidly, 2016-2017 sezonunda 500 binin üzerinde gişe yapan en başarılı 15 Türk filminin 14’ünü Digiturk ekranlarında yayınladıklarını söyledi. Al-Obaidly, ayrıca beIN Gurme tarafından üretilen yerli içeriklerin uluslararası arenaya ihracı yönünde önemli yol kat ettiklerini, Digiturk’ün beIN Gurme kanalının Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yayına başladığını söyledi.



4 farklı paket 4 ayrı ekran

∂ Yeni dönemde Digiturk’ün yaklaşımını ‘müşteri odaklı ürün ve hizmetlerde, kaliteli içerikte ve yenilikçi teknolojilerdeki tartışmasız liderliği sürdürülebilir kılmak’ olarak özetleyen Al-Obaidly, Digiturk’ün rotasını belirleyen temel önceliğin müşteri memnuniyeti olduğunu belirtti. Herkesin erişebilir fiyatlarla içeriğe ulaşabileceğini söyleyen Al-Obaidly, “Yeni dönemde 4 farklı paket ile tüketicilerin karşısına çıkıyoruz. 60 bini yeni abone olmak üzere son 1,5 ayda 400 bin abonemiz bu yeni paketlerimizi tercih etti. Abonelerimiz ayrıca yayınları 4 ayrı ekrandan ücretsiz olarak izleyebiliyor. Hâlihazırda 20 binden fazla içeriğe sahip olan beIN CONNECT’ten içerik tüketim oranları sadece 3 ayda yüzde 35 oranında arttı” dedi.

Game of Thrones ile rekor kırdı

Dünyada rekorlara imza atan Game of Thrones dizisinin 7. sezonu, Türkiye’de ilk defa ABD ile aynı anda, dublaj ve altyazı seçenekleri ile Digiturk’te yayınlanmaya başlandı. 7. sezonunun ilk 3 bölümü, bir öncekinin ilk 3 sezonuna göre yüzde 140 daha fazla izlenme oranına ulaştı.



RAKAMLARLA DİGİTURK

¥ 222 kanal

¥ 1.800 çalışan

¥ 3 milyon abone

¥ 18 bin 400 ticari üye

¥ 2.359 adet canlı spor yayını