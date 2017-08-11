Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginliğin artmasının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi güçlendirmesi sonucu iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hedge fon yöneticisi Ray Dalio, "iki kavgacı, milliyetçi ve militarist liderin birbiri ile atışmasını" içeren artan risklere dikkat çekti.

Altının onsu yüzde 0.2 yükselişle ons başına 1,289.07 dolara kadar çıkarak 7 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1,286.16 dolara geldi. Metal bu hafta yüzde 2.2 ve bu yıl yüzde 12 değer kazandı. altındaki yükseliş madencilik şirketlerinin hisselerinin yükselmesine neden oldu.

Altın, yatırımcıların dikkatlerini jeopolitik risklere ve aynı zamanda gevşeyen dolara çevirmeleri ile birlikte bu yılın en iyi performans gösteren yatırım araçlarından biri oldu. ABD Başkanı Donald Trump bu hafta, Kuzey Kore'ye yönelik uyarılarını yoğunlaştırdı ve ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik bir saldırıya sert tepki verileceğini kaydetti. Bu gelişmeler güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi artırdı. Bridgewater Associates fonunu yöneten Dalio, ortaya çıkan risklerin ekonomik olmaktan ziyade siyasi olduğunu söyledi ve bu risklerin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Australian Bullion co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Altın fiyatları tüm hafta boyunca güçlüydü ve Kore yarımadasında artan tansiyondan ve risk varlıklarında artan volatiliteden destek buldu," dedi ve "Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verileri altının önemli bir seviye olan 1,300 dolara yükselmesine neden olabilir" şeklinde görüş bildirdi.